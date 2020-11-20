Россиянам предупредили о метеокачелях

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил россиян о метеокачелях в беседе с РИА Новости.

По его словам, на следующей неделе на Нижней Волге произойдет объединение двух атмосферных образований. Там ожидаются гололед, снег и колебания температуры.

Варакин добавил, что непогода будет заметнее всего на западе Центрального федерального округа: от Смоленской до Ленинградской области. Эти регионы ближе к центру циклона.

«Будут такие метеокачели на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления. Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы ЦФО», — добавил синоптик. Он отметил, что в последние ноября установятся отрицательные температуры. При этом сильного снегопада не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях в различных частях страны в течение недели. По словам Вильфанда, погода в России будет неоднородная. Он отметил, что на азиатской территории погода будет очень теплой, и температура превысит норму на 12-20 градусов.