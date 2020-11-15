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Россиянам в некоторых регионах пообещали холод

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал РИА Новости, что жителей европейской части России ждут антициклон и безоблачная погода, которые приведут к похолоданию.

По его словам, на следующей неделе в некоторых регионах ожидаются ночные температуры от минус одного до минус шести градусов, а местами и до минус десяти. «В центре Европейской России температура будет около нормы, но есть динамика», — заявил он.

Ожидается, что утром будет туман антициклонального характера. Вторник и среда станут наиболее прохладными днями. «Когда облаков нет, земля не покрыта снегом, происходит охлаждение подстилающей поверхности», — пояснил специалист.

Он отметил, что минимальных значений температура достигнет в пониженных местах. Заметного повышения температуры в течение предстоящей рабочей недели не ожидается.

Ранее Вильфанд заявил, что снежный покров в европейской части России появится в конце ноября. По его словам, выпадение снега на юге и в центре западных регионов страны в ближайшие пять-семь дней не прогнозируется. Антициклон, который определяет погоду в этой части России, не позволит сформироваться условиям для выпадения снега.

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