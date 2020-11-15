Раскрыт срок появления снега в европейской части России

Обычный срок установления снежного покрова в европейской части России — конец ноября. Такие данные раскрыл РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, выпадение снега на юге и в центре западных регионов страны в ближайшие пять-семь дней не прогнозируется. Антициклон, который определяет погоду в этой части России, не позволит сформироваться условиям для выпадения снега, хотя ночные температуры будут доходить до минус 10 градусов. «Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется. Что тут сделаешь? Поэтому не видно снежного покрова», — пояснил синоптик.

При этом он отметил, что на севере европейской территории, в Коми, в Архангельской области снег уже выпал. «То есть две трети Северо-Западного федерального округа заняты снегом. Также хватает снега в Приволжье и Заволжье», — добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предрек, что грядущая зима в России не будет экстремально холодной, однако и не будет такой теплой, как прошлая. В среднем, температура будет держать в пределах нормы. Выше обычных значений температурный фон будет в северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири.