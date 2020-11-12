Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В ВОЗ напомнили об основных отличиях коронавируса от гриппа
Мировую экономику предостерегли от иллюзий
Девушка прослушала записанное ночью аудио и очень удивилась
Валерий Сюткин пожаловался на размер пенсии
Байден назначил главу аппарата Белого дома
Компания друзей обманом обошла правила самоизоляции ради пива и была обругана
Россиянам раскрыли правила профилактики COVID-19 дома
В России раскрыли повышающий эффективность на 30 процентов компонент вакцины
Таксист принял виагру и умер во время ежемесячной оргии
Новости партнеров

Россиянам назвали причину отсутствия снега

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Снежный покров на европейской части России в ближайшее время не сформируется. Причину отсутствия такой формы атмосферных осадков назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снега в западных регионах пока нет, так как наблюдаются высокое атмосферное давление и устойчивый антициклональный режим. «Но жаловаться пока что рано, снежный покров устанавливается, согласно наблюдениям, позднее», — пообещал метеоролог.

При этом на азиатской части территории России устойчивый снежный покров уже сформирован.

Вильфанд добавил, что в ряде регионов к концу недели температура опустится на 2-8 градусов ниже нормы. Речь идет о Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предположил, что осадков в виде снега в Москве не будет как минимум до середины месяца. «Метелей, снежных заносов, такого не ждем», — пояснил он. Устойчивого снежного покрова в Москве не появится до конца ноября.

В ноябре Вильфанд спрогнозировал, что предстоящая зима в России будет холодной, но температура воздуха не будет ниже нормы. «Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы», — сказал синоптик.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили о похолодании
Вильфанд предупредил об «украинской осени» в России
В некоторые регионы России придет аномальное тепло