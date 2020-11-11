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Вильфанд предупредил об «украинской осени» в России

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Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В европейской части России сейчас наблюдается явление под названием «украинская осень», когда листья деревьев опадают в начале ноября, на месяц позже обычного. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в центре европейской части страны осень была такой же, как в Воронеже или в Липецке. «Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц», — предупредил синоптик.

Вильфанд уточнил, что в России названия месяцев происходят из римской традиции и не отражают климатические изменения в конкретный период года. При этом в украинском языке такие детали учитываются. Например, «жовтень» (октябрь) означает, что деревья стоят желтыми, «листопад» (ноябрь) — это время опадания листвы.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее спрогнозировал отсутствие снега минимум до середины ноября.

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