Россиян предупредили о похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о похолодании в беседе с РИА Новости.

По его словам, ожидаются температуры на несколько градусов ниже нормы. Так, на юге европейской России температуры будут ниже нормы на 2-4 градуса, а в Приволжском федеральном округе — на 6-7 градусов. Синоптик объяснил, что это будет обусловлено антициклоном. К концу недели заметно похолодает также в Нижегородской области, Башкортостане, Саратовской области.

Ранее Вильфанд предсказал жителям азиатской территории страны аномально теплую погоду в течение ближайшей недели. В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири составят 6-10 градусов, в Средней Сибири — 8-15 градусов. исключением станет Якутия, где температура воздуха окажется около или чуть ниже нормы. Самые яркие аномалии будут наблюдаться в Красноярском крае в первой половине недели, когда температура будет выше климатической нормы на 20 градусов.

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