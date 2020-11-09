В некоторые регионы России придет аномальное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал россиянам приход аномального тепла. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на большей части азиатской территории страны в течение ближайшей недели прогнозируется аномально теплая погода. В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири составят 6-10 градусов, в Средней Сибири — 8-15 градусов. исключением станет Якутия, где температура воздуха окажется около или чуть ниже нормы.

Самые яркие аномалии будут наблюдаться в Красноярском крае в первой половине недели, когда температура будет выше климатической нормы на 20 градусов. «Невероятное тепло» придет и в Новосибирскую, Томскую и Омскую области, где дневные температуры будут положительными.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что предстоящая зима в России будет холодной, но температура воздуха не будет ниже нормы. «Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы», — сказал синоптик.