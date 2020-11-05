Вильфанд рассказал о повлиявшем на температурный рекорд природном явлении

На снижение температуры в 2020 году в мире повлияло природное явление Ла-Нинья, которое обычно понижает температуру. Из-за него средние годовые показатели могут не превысить рекорд 2016 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что первые девять месяцев года усредненная глобальная температура находилась на втором месте и приближалась к рекордной. «Может ли нынешний год стал самым теплым? Сейчас вероятность этого заметно снизилась», — отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что нынешний октябрь стал самым теплым в европейской части России за всю историю метеорологических наблюдений. Тепловой рекорд был установлен в Центральном федеральном округе, а температура на российских полярных островах превысила норму на десять градусов. В целом по стране средняя октябрьская температура находится на третьем месте по сравнению с предыдущими годами.

Эль-Ниньо связано с колебаниями температуры на поверхности океана в Тихом океане и изменениями в циркуляции атмосферы над ним. Явление влияет на погоду и климат, ливни, наводнения, засуху. Обычно воздействие Эль-Ниньо приводит к повышению глобальных температур, а Ла-Нинья дает противоположный эффект.