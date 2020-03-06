Россиянам пообещали новые температурные рекорды на праздники

В ближайшие выходные в российских регионах ожидаются новые температурные рекорды. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«В праздничные дни теплый воздух из Южной Европы продолжит поступать на Русскую равнину. Обновятся давние температурные рекорды, на Юге установится по-настоящему летняя погода», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Москве будет облачно, но тепло. На выходных воздух может прогреться до плюс 11 градусов, в понедельник, 9 марта, температура воздуха составит от шести до восьми градусов тепла. Возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге будет облачно, с прояснениями. На выходных ожидается до плюс четырех градусов тепла, в понедельник — до шести.

В Воронеже, Курске и Белгороде температура воздуха составит от 12 до 16 градусов. В Нижнем Новгороде — до восьми градусов, временами возможен дождь. В Пензе, Саранске и Ульяновске в субботу, 7 марта, воздух прогреется до семи градусов, в воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, потеплеет до плюс 12. Температура воздуха в Астрахани на ближайших выходных — до плюс 10.

«На Юге, в антициклоне, будет солнечно и тепло по-летнему», — отмечают синоптики. Так, в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ялте — от 19 до 24 градусов.

На юге Дальнего Востока «погода будет изменчивой», возможны небольшие осадки. Во Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по ночам возможны заморозки, дневная температура не будет подниматься выше пяти градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал россиянам «малиновое» лето. По его словам, такое лето будет «очень классным». «Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — отметил синоптик.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!