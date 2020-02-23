Ждущих весну россиян предупредили об обманчивом тепле

В начале марта будет наблюдаться обманчивое тепло. Такое предупреждение ждущим весну россиянам сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что температура в марте будет на несколько градусов выше нормы. «В нынешнем марте к средним температурам надо прибавить два-четыре градуса», — указал синоптик. Что касается снежного покрова, то, по словам Тишковца, его «уже ничто не сможет реанимировать». «Астрономическое начало весны с переходом столбика термометра через ноль к плюсовым значениям ожидается 20 марта, в крайнем случае – к 23 марта», — спрогнозировал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы. По его словам, это произошло из-за движения теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири. По словам синоптика, температурные отклонения в текущем году достигали 25-28 градусов.

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