Россиян предупредили о морозах в марте

В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.

«В марте еще будет выпадать снег и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены», — сказал синоптик.

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы. По словам метеоролога, снежный покров еще не успел сформироваться, а водоемы не покрылись толстой коркой льда, чем и будет обусловлено скорое потепление.

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