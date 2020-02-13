Россиян предупредили о фантастически низком давлении

В ближайшие выходные дни, 15 и 16 февраля, в западные регионы России придет мощный атлантический циклон, который доберется до Москвы в начале следующей недели. В связи с этим в столице ожидается фантастически низкое атмосферное давление, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, такой мощный циклон «редко встретишь даже в тропиках, где они бывают». По своему давлению этот циклон характеризуется как «супертропический».

«Давление невероятно низкое — 930-935 гектопаскалей [697,5-701,3 миллиметров ртутного столба в эпицентре циклона]. По некоторым прогнозам, будет и менее 930 гектопаскалей. Это фантастически», — отметил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что из-за циклона в Москве с понедельника начнутся резкие изменения погоды. «Прежде всего, речь про усиление ветра и резкое падение атмосферного давления», — сказал Вильфанд.

Ранее стало известно, что в центральной части России снова ожидаются температурные рекорды. Так, во вторник, 18 февраля, может быть побит рекорд 71-летней давности, когда метеорологи зафиксировали плюс 4,4 градуса. Метеорологи уточнили, что температурные рекорды на следующей неделе могут ожидать жителей таких городов, как Орел, Тверь, Курск и других.

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