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15:02, 16 июля 2026Мир

Фон дер Ляйен обратилась к новому премьеру Украины

Фон дер Ляйен поздравила Сергея Корецкого с назначением на пост премьера Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила Сергея Корецкого с назначением на должность нового премьер-министра Украины. Об этом она написала в своем аккаунте социальной сети Х.

«Поздравляем Сергея Корецкого с утверждением в должности премьер-министра. Мы рассчитываем на продолжение нашего плодотворного сотрудничества с Украиной. Мы уверены, что вы поставите европейскую интеграцию Украины в центр усилий страны по преобразованию», — отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Корецкий может рассчитывать на полную поддержку Брюсселя в проведении реформ на Украине, касающиеся сфер верховенства права, энергетики и других ключевых секторов экономики.

Ранее Верховная Рада Украины проголосовала за избрание нового премьер-министра, которым стал Корецкий.

12 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьера страны Юлии Свириденко. Она пробыла на своем посту чуть меньше года.

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