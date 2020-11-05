Россиян предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) о резком похолодании. Его слова приводит ТАСС.

«До конца недели теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона», — сообщил синоптик.

По его словам, ночью температура воздуха будет опускаться до минус двух градусов, а днем достигать 4-6 градусов тепла. Вильфанд добавил, что то, как долго продлится такое похолодание в ЦФО, будет известно позже.

Ранее Вильфанд рассказал, что в этом году жителей страны ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее. «Все-таки очевидно, что она (грядущая зима) будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада... В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», — отметил он.