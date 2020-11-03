Российский врач раскрыл способ повысить иммунитет в холодную погоду

Российский врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью радио Sputnik раскрыл способ повысить иммунитет в холодную погоду.

Специалист заметил, что в холодное время года необходимо потреблять больше жиров животного происхождения. «Из них будет строиться слизистая оболочка, которая является входными воротами для различных вирусов», — пояснил он.

По его словам, можно употреблять гусиный, говяжий, свиной жир, можно даже медвежий и бобровый. «Какой найдете, тот и употребляйте», — заключил он.

При этом Харлов пояснил, что не все жиры одинаково полезны для организма. Наиболее безопасные и полезные — животные жиры. «На втором месте по безопасности идут Омега-3 жиры. Это тот самый рыбий жир и масло печени трески», — заявил врач. Он добавил, что на третьем месте — растительные жиры, а на четвертом — трансжиры.

Однако даже с самыми полезными и безопасными жирами следует соблюдать норму, предупредил гастроэнтеролог. «Углеводы и жиры находятся в такой пропорции, что если вы поднимаете жиры, то вы должны опускать углеводы и наоборот», — добавил он.

Ранее главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал способы укрепить иммунитет. Врач уточнил, что «хороший иммунитет» может быть только у человека, который ведет здоровый образ жизни. Среди факторов, которые негативно влияют на иммунную систему, Мясников перечислил злоупотребление алкоголем, недосып, хронические инфекции, стресс, нерациональное питание и курение.