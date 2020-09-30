Российский вирусолог назвал способный повысить иммунитет к коронавирусу витамин

Витамин D способен повысить иммунитет и сделать его более устойчивым к коронавирусу, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Его слова передает RT.

Врач также отметил, что, несмотря на все антикоронавирусные меры, нужно чаще гулять, стараясь не контактировать с другими людьми, и заниматься физкультурой.

Альтштейн назвал и другие способы защититься от коронавируса: это хороший сон, полноценное питание и отказ от алкоголя, повышающие общий тонус организма. «Правильный образ жизни и соблюдение таких противоэпидемических мер помогают не только против коронавируса, но и против других вирусов дыхательных путей», — добавил Альштейн.

Ранее эндокринолог Фатима Дзгоева также обратила внимание на важность витамина D. Она рассказала, что дефицит этого вещества может увеличить риск возникновения рака молочной железы, кишечника и простаты.