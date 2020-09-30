Российский врач назвала снижающий риск рака витамин

Нехватка витамина D в организме может увеличить риск возникновения рака молочной железы, кишечника и простаты. Дефицит витамина также отрицательно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах, заявила врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева. Ее слова передает aif.ru.

По словам специалиста, в обществе бытует ошибочное мнение о том, что витамин D в достаточном количестве нужен только детям и пожилым.

«С дефицитом витамина D связана частота психических и инфекционных болезней, в том числе туберкулеза, аутоиммунных заболеваний: рассеянного склероза, сахарного диабета 1 типа, язвенного колита», — отметила Дзгоева. Другие болезни, о которых он защищает — ожирение и гинекологические заболевания.

Она также подчеркнула, что о важности этого вещества говорит сам факт существования в мире государственных программ по обогащению витамином D продуктов питания. «В США, Канаде, Австралии и других развитых странах. У нас таких программ нет, и кроме продуктов детского питания витамином D в России еду пока не обогащают», — резюмировала она.

Лучший способ выявить его нехватку — сдать анализ на определение уровня витамина в крови.

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