Врач назвал поводы для срочного обращения к онкологу

Существуют несколько симптомов, при появлении которых необходимо срочно обратиться к врачу. Их в своем Instagram назвал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Среди таких поводов — затяжной кашель, длительная слабость, похудение без диеты, не связанная с простудой повышенная температура. «Кроме того, любое выделение крови, в том числе при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы. Поэтому надо тут же идти к врачу», — написал специалист.

Он добавил, что при появлении симптомов у себя или близких надо идти на обследование.

Ранее Каприн назвал сроки возможного возникновения рака легких у бывших курильщиков. Он сослался на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым онкология может появится в течение десяти лет после прекращения курения.