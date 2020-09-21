В Минздраве обозначили сроки развития рака у бывших курильщиков

Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн обозначил сроки развития рака у бывших курильщиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск развития рака легких сохраняется в течение десяти лет после того, как человек бросил курить, пояснил специалист.

Ранее Каприн заявил, что правители России князья Владимир и Ярослав Мудрый скончались от рака. По его словам, онкологические заболевания были известны издревле.

В июле российские врачи начали использовать при лечении рака новый, инновационный метод, основанный на принципах лучевой терапии. Методика стереотаксической лучевой терапии, о которой идет речь, в некоторых случаях может полностью заменить стандартную химиотерапию, избавляться от некоторых новообразований и даже ликвидировать метастазы. При помощи нового метода злокачественные опухоли предстательной железы с вероятностью почти 100 процентов пропадают без следа.