В Минздраве назвали причину смерти князя Владимира и Ярослава Мудрого

Правители России князь Владимир и Ярослав Мудрый скончались от рака. Причину их смерти назвал главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн в прямом эфире всероссийской акции «Неделя здоровья», передает РИА Новости.

По его словам, онкологические заболевания были известны издревле. «Мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый. Об этом есть летописи», — пояснил онколог.

Живший в X веке князь Владимир считается Крестителем Руси, Русской православной церковью (РПЦ) признан святым. Его сын Ярослав Мудрый в РПЦ почитается как благоверный князь, при нем был составлен первый свод законов древнерусского права — «Русская правда». Освободил Киевскую Русь от набегов печенегов, одержав победу над ними в 1036-м. После смерти Ярослава в 1054 году начался длительный период феодальной раздробленности.