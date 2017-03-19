Памятник князю Владимиру в Киеве облили красной краской

Вандалы облили красной краской памятник князю Владимиру Великому в Киеве. Об этом в субботу, 18 марта, сообщила сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон на своей странице в Facebook.

«Вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому. Что в головах у тех, кто "воюет" с памятниками, трудно понять», — написала Халимон. Свой пост она сопроводила фотографией монумента.

Это уже не первый раз, когда памятник Владимиру Великому в Киеве обливают красной краской. Последний раз вандалы так поступили в сентябре 2016 года.

Живший в X веке князь Владимир считается крестителем Руси, Русской православной церковью (РПЦ) признан святым. Его сын Ярослав Мудрый в РПЦ почитается как благоверный князь. При Ярославе Мудром был составлен первый свод законов древнерусского права — так называемая «Русская правда».

Памятник князю Владимиру — старейший скульптурный монумент Киева. Он был сооружен в 1853 году, считается одним из символов города.