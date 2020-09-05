Перечислены самые опасные симптомы рака

Российский врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила самые опасные симптомы рака прямой кишки, свидетельствующие о запущенной стадии болезни. Советы, как диагностировать у себя опухоль, опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

Смирнова рекомендует обращать особое внимание на регулярные боли в животе, вздутие, изменение характера стула, к примеру, задержка или диарея, и наличие крови или слизи при посещении туалета. Среди опасных симптомов она также выделила снижение работоспособности и похудение. Врач призвала соблюдать осторожность и при появлении хотя бы одного из этих признаков срочно обратиться к врачу.

Она посоветовала посетить проктолога к 45 годам вне зависимости от самочувствия, поскольку риск возникновения рака прямой кишки увеличивается с возрастом. «Рак прямой кишки не развивается и не вырастает за ночь. Проходят месяцы, и даже годы, прежде чем опухоль вырастает до ощутимых симптомов», — пояснила Смирнова.

Ранее Елена Смирнова предупредила россиян о вреде шашлыка. По ее словам, в процессе жарки в мясе копятся канцерогенные вещества. Кроме того, свинина и баранина тяжело перевариваются и запрещены людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.