Онколог назвал три возможных симптома рака

Существует несколько опасных симптомов, которые могут сигнализировать о раке. Три из них «Комсомольской правде» перечислил кандидат медицинских наук, хирург-онколог клиники факультетской хирургии №1 Сеченовского университета Сергей Осминин.

Первым тревожным признаком он назвал изжогу. Такое состояние требует обращения к врачу, и если назначенное лечение не помогает, необходима гастроскопия. С ее помощью возможно выявить проблему на ранней стадии и таким образом снизить риск возникновения онкологического заболевания.

Ощущение кома в горле и нарушение прохождения пищи (дисфагия) — еще один повод пройти обследование. «Это очень грозный симптом, поскольку значит, что есть перекрытие просвета, пища дальше не идет», — пояснил Осминин, рекомендовав в таком случае сделать рентген с контрастом.

Третий признак — беспричинные охриплость голоса и кашель. Онколог отметил, что первопричиной могут быть рефлюкс-эзофагит или давление опухоли на нерв.

Ранее онколог-хирург Иван Карасев назвал хроническое воспаление причиной рака в 95 процентах случаев.