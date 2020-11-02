Россиянам спрогнозировали погоду на зиму. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в этом году жителей страны ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее.

«Все-таки очевидно, что она (грядущая зима) будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада... В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», — отметил Вильфанд.

Он предупредил, что прогноз на зиму гораздо менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды. Однако, по его словам, отдельные процессы можно успешно прогнозировать. Так, температуры этой зимой будут выше нормы, однако будет меньше отклонений, чем в прошлом году.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала россиянам о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19. По словам профессора, в холодную погоду вероятность заразиться больше.