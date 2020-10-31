Синоптики предсказали теплую зиму в России

Синоптики предсказали теплую зиму в большинстве регионов России. Однако сильные морозы в это время года тоже ожидаются. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной. В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы», — сказал он, добавив, что это в частности касается европейской территории России, севера Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.

В январе и феврале температура будет в пределах нормы в большинстве регионов. Лишь на юге европейской части страны в январе будет теплее, а в феврале превышение нормы ожидается во всем европейском регионе России.

При этом выпадение снега в столице ожидается лишь в конце ноября — 27-30 числа.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам теплый ноябрь. По его словам, температура воздуха ни в одном регионе страны ниже нормы не опустится.