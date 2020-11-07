Синоптик оценил вероятность выпадения в Москве снега в ноябре

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин оценил вероятность выпадения в Москве снега в ноябре. Его слова передает ТАСС.

По прогнозам синоптика, осадков в виде снега в столице не ожидается как минимум до середины месяца. «Метелей, снежных заносов, такого не ждем», — пояснил он. Устойчивого снежного покрова в Москве не будет до конца ноября, предположил Варакин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима в России будет холодной, но температура воздуха не будет ниже нормы. До этого он говорил, что в большинстве регионов России будет теплая зима, но с неоднородной погодой и иногда сильными морозами. Первый снег в Москве он спрогнозировал на 27-30 ноября.