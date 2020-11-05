Россиянам спрогнозировали холодную зиму

Предстоящая зима в России будет холодной, но температура воздуха будет не ниже нормы. Это спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы», — сказал Вильфанд, отметив, что с большой вероятностью в этом году не будет такой аномально теплой зимы, как в предыдущем.

Ранее Вильфанд говорил, что в большинстве регионов России будет теплая зима, но с неоднородной погодой и иногда сильными морозами. В декабре температура ожидается около и выше нормы в Европейской России, на севере Западной Сибири, в Якутии и Красноярском крае. В январе и феврале тепло будет на большей части страны. Первый снег в Москве прогнозируется на 27-30 нобяря.