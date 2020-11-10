Ученый нашел плюсы в потеплении климата в России

Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов нашел плюсы в потеплении климата в России. По его словам, так погодный режим в центральной части страны станет похож на погодный режим в городах Европы. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «Мир».

«Для России в этом плане изменения не опасны, возможно, даже благоприятны. Климат станет как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи станет как в Майами — тоже неплохо», — отметил физик. Он также добавил, что за последние 30 лет средняя температура на территории страны выросла на один градус, что считается значительным явлением, способным повлечь серьезные климатические изменения.

Так, теплая погода влияет на море Лаптевых, которое в этом году не покрылось льдом. Кроме того, отметил Семенов, что в Арктике уменьшается площадь льда и этот процесс усилился в последние годы. Ученый подчеркнул, что большое количество инфраструктуры держится на вечной мерзлоте, которая сокращается. При этом потепление повлечет за собой большое количество стихийных явлений: гроз, наводнений, ураганов.

Ранее другой эксперт РАН назвал глобальное потепление причиной учащения загрязнений в Черном море. По его словам, пятная химических материалов, которые ранее были законсервированы на дне, теперь нагреваются и поднимаются на поверхность.