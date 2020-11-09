Названа причина загрязнения Черного моря в Крыму

Глобальное потепление могло стать причиной загрязнения Черного моря в Крыму. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

По его словам, из-за повышения температуры воды в Каламитском заливе Черного моря (участок побережья от Севастополя до Евпатории) последние несколько лет наблюдаются «новые источники нефтяных загрязнений».

«Например, лежит на дне корабль или появилось много лет назад мазутное пятно, из него уже давно выделены все легкие фракции, мазут вязкий и при температуре, которая держалась около дна раньше, был законсервирован. А сейчас он нагревается, и новые объемы веществ выходят на поверхность моря», — рассказал ученый.

Станичный пояснил, что его отдел исследует подобные процессы с помощью спутниковых данных. Такие методы позволили ученым выявить десятки источников загрязнений неподалеку от Севастополя.

Ранее в сети появилось видео с покрасневшим Черным морем в Новороссийске. Мэр города Игорь Дяченко заявил, что вода окрасилась из-за водорослей, которых в период цветения прибило к берегу. По этой причине, заверил он, поводов для беспокойства нет: в естественной среде макрофиты не токсичны и не представляют угрозы для экологии и здоровья людей.