Феномен красного Черного моря снова попал на видео

Отдыхающие на российском курорте снова сняли на видео побережье Черного моря, ставшее красным из-за водорослей. Ролик с необычным феноменом опубликован в Instagram-аккаунте одного из местных пляжей.

На размещенных в сети кадрах видно, что морская вода обрела темно-красный цвет и окрасила песок в зоне отдыха.

Уточняется, что запись сделана в районе пляжа Алексино в Новороссийске. «Хорошо, наконец-то разобрались, что опасности для людей оно не представляет и явление это довольно частое в наших окрестностях», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества отреагировали на публикацию в комментариях. «В прошлом году было, то же самое, мы снимали, необычно видеть красное», «Никогда не видел... Живу с рождения... 46 лет», «Раньше этого безобразия не наблюдалось. Что-то в экологии не так, как было. Мидии пропали, медузы развелись, водоросли покраснели», — писали они.

29 октября мэр Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что вода в Черном море покраснела из-за водорослей, которые в период цветения прибило к берегу. Потому, заверил он, поводов для беспокойства нет: в естественной среде макрофиты не токсичны и не представляют угрозы для экологии и здоровья людей.