Последствия мощного шторма у берегов Анапы показали на видео

В сети появилось видео, на котором показаны последствия мощного шторма, прошедшего у берегов Анапы. Ролик, снятый очевидцами, был опубликован в закрытом Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем жизнь на Кубани.

На кадрах запечатлена прибрежная зона, покрытая плотным слоем морских водорослей. «Утро после шторма», — указано в подписи к посту.

Пользователи оценили происходящее на видеозаписи в комментариях. «Если бы чистили бухту, этого бы не было на берегу», «Море уже не пахнет морем, увы!», «Супер, море в Анапе очистилось», «Сейчас подтянется народ с металлоискателями», «Теперь бы убрать это все по-быстрому, а не столкнуть все обратно в море», — писали они.

На территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение, в связи с непогодой в режим повышенной готовности приведены все экстренные службы региона. На текущей неделе на Кубани прогнозируются ливни и сильный ветер, также существует опасность формирования смерчей над Черным морем в отдельных районах.