Мужчина ринулся в Черное море при шторме ради красивого снимка и попал на видео

Отдыхающий искупался в Черном море у берегов Анапы во время шторма ради того, чтобы сделать эффектный снимок. Произошедшее попало на видео, на снятый очевидцами ролик обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина ринулся в высокие волны и начал позировать, в то время как другой турист снимал его на камеру.

«На что только не пойдешь ради красивой фотографии. Даже сильный шторм не пугает», — указано в подписи к посту.

Подписчики аккаунта отреагировали на публикацию в комментариях. «Пацаны из Воркуты прилетели и решили попариться», «Потом вылавливают через несколько дней или в лучшем случае через недельку», «Честно, не понимаю я эти риски ради каких-то фоток», «В погоне за лайками!», «У каждого человека свои интересы», — писали они.