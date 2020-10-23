Россиянин побывал на «худшем пляже» Сочи и поделился впечатлениями

Российский турист нашел «худший пляж» в Сочи и рассказал о своих впечатлениях от пребывания на нем. Своими наблюдениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

По мнению туриста, худшим на черноморском курорте можно назвать пляж напротив стадиона «Фишт». Он не относится к благоустроенным и считается диким: там нет шезлонгов, бунгало и вышек со спасателями, а на побережье «навалены огромные каменные глыбы».

«Понятно, что находятся они тут не случайно, а выполняют роль волнорезов во время штормов. Тем не менее выглядит все это не очень эстетично», — написал он.

Кроме того, по словам туриста, в этом месте очень грязное море и вода «напоминает кисель». «Видимо, из-за каких-то морских течений именно сюда прибивается вся грязь и мусор», — пояснил путешественник.

Впрочем, отметил турист, в октябре на пляже все еще многолюдно. Даже несмотря на то, что неподалеку от самого худшего пляжа есть другой, более благоустроенный. «Мы сильно пожалели, что не отправились туда», — подытожил автор блога о путешествиях.

Ранее сообщалось, что россиянин снял видеодоказательство для отрицавших толпы туристов осенью в Сочи. На записи мужчина показал пляж «Приморский», где в конце октября отдыхают многочисленные путешественники.