В Сочи турист утонул на глазах у отдыхающих во время шторма

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Турист в Сочи утонул в море во время шторма на глазах отдыхающих. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Telegram-канале «ЧП Сочи».

На кадрах ролика видно, как несколько мужчин вытаскивают тонущего из высоких волн, а затем оказывают ему первую помощь.

Согласно информации канала, инцидент произошел во вторник, 6 октября, на одном из пляжей Адлерского района города. По предварительным данным, турист ударился головой о волнорез, только после этого обездвиженное тело с берега заметили отдыхающие.

«Люди долго боролись за его жизнь, оказывая первую помощь до приезда медиков», — указано в сообщении. Спасти пострадавшего не удалось — прибывшая на место происшествия бригада медиков констатировала смерть.

7 октября сообщалось, что спасатели в Сочи трижды бросались на помощь отдыхающей, которая пыталась искупаться в море во время шторма. На размещенных в сети кадрах было запечатлено, как двое мужчин пытаются вытащить на берег девушку, которая не в состоянии выбраться из воды ввиду высоких волн.