Погибшего на берегу Черного моря дельфина сняли на камеру

Выбросившегося на черноморский берег мертвого дельфина сняли на камеру. Кадр опубликован в паблике «ПВА l Анапа l Подслушано В Анапе» во «ВКонтакте».

По словам автора, снимок был сделан в ноябре в заказнике Большой Утриш на территории курорта Анапа. Причина смерти морского животного осталась неизвестной.

Пользователи в комментариях написали, что им очень жаль дельфина, и предположили, что он мог погибнуть из-за загрязнения моря, рыбацких сетей или шторма, во время которого его выбросило на камни.

Ранее в октябре отдыхающий в Анапе мужчина снял на видео мертвого дельфина в Черном море. «Рыболовные сети не щадят никого», — подписал он ролик, пояснив, что увидел на боку морского животного характерные «полосы» — ровные следы от порезов.