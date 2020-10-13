Найденные на берегу популярного курорта трупы дельфинов напугали туристов

Туристы обнаружили стаю мертвых дельфинов, выброшенных на берег недалеко от популярного курорта Марса Алам в Египте. Об этом сообщает портал Tourprom.

По информации источника, 11 умерших млекопитающих были найдены к югу от Вади аль-Гамаля купающимися в море путешественниками. Туристов напугали трупы животных, лежавшие недалеко от их отеля, и они решили позвать на помощь.

Экологи провели исследование на пляже и исключили вероятность так называемого человеческого следа. Кроме того, по версии экспертов, дельфины могли погибнуть по естественным причинам — они вынырнули на берег в поисках пищи, не смогли вернуться в воду из-за отлива и оказались на мели.

Уточняется, что среди животных были семь половозрелых самок, один взрослый самец и трое молодых особей. Их закопали вдали от гостиничного пляжа, чтобы не шокировать приезжих.

Ранее в октябре отдыхающий в Анапе мужчина снял на видео мертвого дельфина в Черном море. «Рыболовные сети не щадят никого», — подписал он ролик, пояснив, что увидел на боку морского животного характерные «полосы» — ровные следы от порезов.