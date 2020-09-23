Россиянка сняла на видео «шоу» дельфинов в Черном море в Крыму

Российская туристка сняла на видео «шоу» дельфинов в Черном море. Кадрами, сделанным в Опукском природном заповеднике в Крыму, она поделилась в своем блоге @talantul в Instagram.

На кадрах видно, как дельфины подплывают на линию прибоя, приближаясь к бегущей навстречу девушке, а затем разворачивают себя ударом хвоста и сползают обратно в море.

«Такие трюки эти черноморские красавчики выполняли минут 30. Три часа ожидания были вознаграждены уникальным шоу в открытом море с абсолютно дикими дельфинами. В такие моменты даже взрослые испытывают искренний детский восторг», — подписала туристка видео, назвав случившееся с ней «чудом».

Ранее в сети появилось видео «шоу» дельфинов у берега станицы Благовещенской на Кубани. На записи запечатлены четверо морских животных, плещущихся у берега неподалеку от людей. Автор ролика отметила, что за время отдыха на курорте видела их несколько раз.

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