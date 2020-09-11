Близко подплывшие к берегу Адлера дельфины восхитили туристов и попали на видео

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Три дельфина подплыли близко к берегу моря в Адлере и восхитили отдыхающих. Видео с морскими животными опубликованы в паблике «Это Сочи, детка» во «ВКонтакте».

На кадрах видно дельфинов, подплывших к катамаранам с туристами. Те встречают животных восторженными возгласами и снимают на свои смартфоны.

«Когда и прогулка на яхте не нужна», — говорится в подписи к видео.

Ранее в сети появилось видео «шоу» дельфинов у берега станицы Благовещенской на Кубани. На записи запечатлены четверо морских животных, плещущихся у берега неподалеку от людей. Автор ролика отметила, что за время отдыха на курорте видела их несколько раз.