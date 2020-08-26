На берегу острова нашли 17 трупов дельфинов

На юго-восточном побережье африканского острова Маврикий в Индийском океане люди нашли трупы дельфинов. Об этом в среду, 26 августа, сообщает издание Defi Media со ссылкой на местные власти.

Известно как минимум о 17 погибших дельфинах.

Предполагается, что животные начали массово погибать из-за разлива нефти и нефтепродуктов с грузового судна Wakashio японской компании Mitsui O.S.K. Lines, которое в конце июля село на мель неподалеку от Маврикия. Судно направлялось из Китая в Бразилию.

По словам премьер-министра страны Правинда Джагнота, на острове объявлено чрезвычайное экологическое положение. ООН поможет Маврикию справиться с проблемой — на остров отправят экспертов и нужную технику, чтобы снять судно с мели. Япония займется оценкой масштабов катастрофы, ее влияния на коралловые рифы, а также очисткой прибрежной местности от нефтепродуктов.

В Mitsui O.S.K. Lines подчеркнули, что прилагают все усилия для скорейшего решения проблемы. В управляющей японским судном компании Nagashiki Shipping Co. рассказали, что готовы выплатить компенсации. Правительство Маврикия и активисты местных организаций по защите окружающей среды заявили, что понадобятся десятки лет, чтобы все восстановить.

В начале июня стало известно, что на берег Геленджика выбросило мертвых дельфинов, покрытых мазутом. Массовую смерть млекопитающих обеспокоенные местные жители объяснили ухудшившейся экологической обстановкой в регионе. На одном из местных пляжей — «Тихая гавань» — активисты заметили масляные пятна на воде и запах нефтепродуктов.