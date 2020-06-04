На берег популярного российского курорта выбросило мертвых дельфинов

На берег Геленджика выбросило мертвых дельфинов, покрытых мазутом, и жители забили тревогу. Об этом сообщил новостной портал «Новая Кубань».

Отмечается, что около 180 горожан написали коллективное письмо на имя депутата Госдумы Краснодарского края Светланы Бессараб. В обращении кубанцы рассказали про участившиеся случаи гибели дельфинов и выразили свою обеспокоенность. Массовую смерть млекопитающих они объясняют ухудшившейся экологической обстановкой. В частности, на одном из местных пляжей — «Тихая гавань» — активисты заметили масляные пятна на воде и запах нефтепродуктов.

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В письме также говорится, что 7 мая активисты спасли дельфина, выбросившегося на берег Тонкого мыса. «Мы спасали всем городом – местными жителями, ветеринарами, — подчеркнули горожане. — Дельфину стало лучше, и он уплыл, но выжил ли?», — заявили они. Уточняется, что позже на побережье нашли еще двух дельфинов, однако те были мертвы.

Бессараб отреагировала на жалобу граждан и отправила запрос в краевую прокуратуру, в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, а также в региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Она призвала ведомства провести проверку и остановить загрязнение прибрежной зоны Геленджика нефтепродуктами.

По мнению депутата, мертвых дельфинов систематически прибивает к побережью города. Горожане считают, что причиной подобных инцидентов стали выбросы Туапсинских и Новороссийских нефтеналивных терминалов. «Если опасения граждан подтвердятся, надзорным органам необходимо экстренно принимать меры для решения экологических проблем, спасения акватории Черного моря и ее обитателей», — заключила депутат.

В прошлом году сообщалось, что на берег острова Боавишта в Атлантическом океане выбросилось 132 дельфина. Десятки животных погибли, некоторых удалось спасти: местные жители, туристы и работники центра океанографии носили им воду.

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