Десятки мертвых дельфинов выбросило на берег Исландии

На берег исландского полуострова Снайфедльснес выбросило 50 черных дельфинов, также известных как гринды. Об этом пишет местный журнал Iceland Review.

18 июля группа американских туристов, отправившаяся на экскурсию на вертолете, заметила на побережье аномальное количество мертвых туш. У некоторых дельфинов были видны раны.

Одна из участниц экскурсии, Грета Карлсон (Greta Carlson), сняла произошедшее на видео и сообщила об инциденте властям города Стиккисхоульмюр. Она утверждает, что надеялась таким образом предотвратить подобные трагедии в будущем.

Морской биолог Эдда Элизабет Магнусдоттир (Edda Elísabet Magnúsdóttir) отметила, что стая дельфинов могла выброситься на берег по целому ряду причин. По одной из версий, животные сбились с курса из-за сильных течений, которые проходят в этом районе.

Гринды (или черные дельфины) достигают почти девяти метров в длину и весят в среднем 800 килограммов. Разные виды этого рода обитают в тропических морях и в прохладных широтах.

В 2017 году сообщалось, что в Новой Зеландии на берег выбросились около 500 гринд. В спасении животных принимали участие сотни волонтеров.

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