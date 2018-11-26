В Новой Зеландии 145 дельфинов-самоубийц выбросились на берег

Более 145 черных дельфинов (гринды) выбросились на берег пляжа острова Стьюарт в Новой Зеландии за минувшие выходные. Об этом сообщает радио New Zealand со ссылкой на заявление представителя министерства по охране окружающей среды острова Рена Леппенса.

По информации издания, половина дельфинов были мертвы к моменту, когда их обнаружили на удаленном пляже залива Мейсон Бей. Остальных животных пришлось усыпить из-за труднодоступности места и ухудшения их состояния.

«К сожалению, вероятность того, что удастся вновь спустить на воду оставшихся дельфинов, была крайне мала. Тем не менее это одно из тех решений, которые всегда разбивают сердце», — объяснил Леппенс.

В августе сообщалось о застрявших на пляже в Новой Зеландии двух горбатых китах. Несмотря на помощь добровольцев, во время спасательной операции не удалось вернуть китов обратно в море во время прилива.

Новая Зеландия лидирует по количеству самоубийств китов и дельфинов. Ученые до сих пор не знают причины самоубийств водных млекопитающих. Исследователи полагают, что на них могут влиять сонары военных кораблей, загрязненность океанов и магнитные бури. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, другие животные из стаи пытаются ему помочь и в итоге сами оказываются в ловушке.

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