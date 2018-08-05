Застрявшие на пляже киты попали на видео

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В Новой Зеландии два горбатых кита застряли на пляже. Видеоролик опубликовало издание Stuff.

Животных у города Даргвилл обнаружила пара во время утренней прогулки и сообщила властям. В итоге там собрались десятки людей для помощи спасателям.

Несмотря на помощь добровольцев, организации по спасению морских млекопитающих Project Jonah и департаменту охраны природы не удалось вернуть китов обратно в море во время прилива. Пока спасательная операция приостановлена, она будет возобновлена 6 августа после оценки состояния животных.

Как сообщает издание, нашедшая китов женщина отметила, что оба кита около шести метров в длину. Животные шумели, словно общаясь друг с другом.

1 августа на Чукотке удалось снять на видео серого кита, который подплыл близко к берегу, чтобы почесать брюхо о гальку.

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