Проплывшая сотни километров с телом мертвого детеныша косатка снова забеременела

Ученые выяснили, что косатка, в 2018 году проплывшая полторы тысячи километров с телом своего мертвого детеныша, снова беременна. Об этом сообщает LADbible.

В 2018 году в интернете прославилась мать-косатка по кличке Талекуа (Tahlequah), также известная как J35, которая в течение 17 дней толкала перед собой головой погибшего от голода детеныша. Ученые назвали это путешествие «туром печали» и отметили, что ранее никогда не видели подобного поведения среди этих животных. Все это время млекопитающее, по словам наблюдателей, издавало «полные печали» звуки.

В конце июля 2020 года исследователи заявили, что J35 снова беременна. Им удалось выяснить это по снимкам, снятым с помощью дрона. На фото видно, что за последние несколько месяцев самка значительно увеличилась в размерах. Новость вызвала восхищение у пользователей социальных сетей, они понадеялись, что на этот раз детеныш выживет.

Морские биологи отметили важность беременности J35, так как ее вид считается вымирающим. Ученые также сообщили, что загрязнение океана является причиной нарушений работы репродуктивной системы косаток, и призвали людей бережнее относиться к природе. «Люди должны ценить косаток, эти животные заслуживают шанс на жизнь», — отметил морской биолог Джон Дурбан (John Durban).

Ранее в заливе австралийского города Перт, штат Западная Австралия, заметили скорбящую самку дельфина, толкавшую головой мертвого детеныша. Специалисты призвали людей не тревожить животное и дать ему погоревать.