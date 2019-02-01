Скорбящая самка дельфина проплавала несколько дней с мертвым детенышем

dailymail.co.uk

Самка бутылконосого дельфина в течение нескольких дней плавала с мертвым детенышем на голове. На видео, снятое очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.

Животное заметили недалеко от залива в северо-восточной части острова Северный, Новая Зеландия. Недавно у самки был выкидыш, однако она продолжает хранить мертвое тело, сообщает издание. По словам представителей охраны окружающей среды, издаваемые ей звуки были слышны во время перемещения по заливу на судне.

Самка дельфина отбилась от группы и плавает в одиночестве. «Периодически она скидывала детеныша, однако всегда возвращалась и забирала его», — рассказывает очевидец Кэтрин Питерс (Catherine Peters). — Скорбящей матери нужно время на восстановление».

Власти страны призвали морские судна, проплывающие через оживленный залив, сохранять бдительность.

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