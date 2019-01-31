Скорбящая слониха несколько дней рыскала в поисках погибшего детеныша

В Южной Индии скорбящая слониха в течение нескольких дней искала своего погибшего детеныша. На ролик обратило внимание издание The Mirror.

Несколько дней стадо слонов отправилось к дамбе, чтобы попить воды. Годовалый слоненок вместе со всеми вскарабкивался на возвышенность, однако поскользнулся и сорвался вниз. В результате он погиб на месте.

По словам лесничих, мать тщетно пыталась поднять безжизненное тело малыша. Спустя несколько часов безрезультатных усилий слониха отправилась за помощью вглубь леса. Только тогда рабочим удалось забрать мертвого слона, не боясь помех со стороны матери.

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Тело слоненка захоронили, и с того дня взрослое животное пробирается к месту инцидента, где часами разыскивает своего детеныша.

В итоге «изнуренная, потерянная и опечаленная мать» возвращается в лес в страхе, что «больше никогда не сможет его увидеть».

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