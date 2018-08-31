Из жизни
 
Последние новости
Россия обвинила спецслужбы США в утечке данных о деньгах посольства
Дайвер заглянул в пасть к самому опасному крокодилу Америки
В Шереметьево перестали объявлять опоздавших
Олимпийскую призерку вынудили завершить карьеру
В России отказались от мемориала жертвам репрессий ради престижа полиции
Парковку в российском дворе оценили в пять тысяч рублей за час 
В Москве протестировали новую ветку метро 
Литва начала публиковать документы о преступлениях Красной армии
С апреля Россия перестанет доставлять астронавтов на МКС
Объявлены места учебы дочерей Порошенко
Новости партнеров

Потерявший мать детеныш носорога горестно звал ее три месяца

Перейти в «Мою Ленту»

Детеныш белого носорога, который пытался защитить свою мать от браконьеров и не смог, обрел дом и друга после трех месяцев оплакивания ее. Его историю рассказало издание Metro.

В начале лета сотрудники Национального парка Крюгера, ЮАР, нашли убитую самку белого носорога с отрезанным рогом и лежащего возле нее месячного детеныша с усыпляющим дротиком в боку. Судя по тому, что на нем были следы от ударов мачете, он пытался защитить мать. Рейнджеры считают, что ему удалось избежать смерти только благодаря тому, что его рог еще не вырос.

Детеныша носорога доставили в приют животных. Его немедленно начали лечить и нарекли Храбрецом Артуром. Спустя три месяца его раны зажили, но он продолжает грустить по матери и звать ее. Сотрудники приюта описывают его «горестные крики» как «разрывающие сердце звуки».

Артура забрал на попечение сафари-зоопарк в городе Далтон британского графства Ланкашир. Он уже успел подружиться с рано осиротевшей самкой носорога Саммер, его ровесницей. Сотрудники зоопарка решили рассказать историю животного, чтобы собрать деньги на его содержание.

В дикой природе детеныши носорога остаются с матерью до трех лет.

Белые носороги подвергаются многочисленным атакам браконьеров из-за суеверий о чудодейственной силе их рога, распространенных среди африканских народов.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Baby rhino attacked with machetes as it tried to save its mum from poachers
Скорбящую обезьяну сфотографировали с мертвым детенышем на руках
Косатка-мать проплыла полторы тысячи километров с мертвым детенышем
Слоненок часами отказывался отходить от погибшей матери
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0430 августа
Джон Майатт

«В тюрьме меня звали Пикассо»

Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
15:01Сегодня

Отец в последний момент спас падающего вниз головой ребенка

08:43Сегодня

Скорбящую обезьяну сфотографировали с мертвым детенышем на руках

12:44Сегодня

Охотники шесть дней отстреливались от белых медведей у тела убитого товарища

Из жизни14:4115 августа

«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»

Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
11:25Сегодня

Юная американка превратилась в мальчика и подбила мачеху стать отцом

06:31Сегодня

Уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь

10:34Сегодня

Обезьяна пропала из зоопарка и отведала картошки фри

Из жизни00:0128 августа

«Полиция развозит пьяных по домам»

История москвички, переехавшей в Исландию
12:4330 августа

Дайвера едва не засосало в пасть крупнейшей в мире акулы

20:5030 августа

Охотник пустил в медведя стрелу и поплатился

13:5530 августа

Бутерброд спровоцировал массовую драку в поезде

Россия
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
«Аэрофлот» привлечет к ответственности авиадебошира рейса Москва — Бангкок
Российский подросток сорвал флаг с крыши сельской администрации и сжег его
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
В результате взрыва на заводе в Самаре погибли трое
Жириновский объявил о желании Анкары размеcтить военную базу России
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«В мире больше нет секретов»
Что Ельцин говорил Клинтону про Крым, Путина и будущее России
Британцы потребовали приравнять спайс к героину
Россия обвинила спецслужбы США в утечке данных о деньгах посольства
Стало известно о предложениях Ельцина встретиться с Клинтоном в уединенном месте
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале Амстердама
Все материалы
Бывший СССР
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Литва начала публиковать документы о преступлениях Красной армии
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Объявлены места учебы дочерей Порошенко
Узбекские воры в законе решили подчиниться российскому криминалу
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Все материалы
Экономика
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Удивить мир
Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
У бизнеса решили позаимствовать триллионы ради экономики России
В Москве обсудили участие китайской делегации в ВЭФ-2018
Россиян избавят от некачественного пива
Coca-Cola решила разливать кофе
Все материалы
Силовые структуры
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Хулиган в подмосковном парке напал на полицейских с ножом
Обвиняемый в терроризме россиянин пытался получить статус беженца в Германии
Избитый в колонии осужденный проиграл суд тюремщикам
Водителя «Почты России» пытали электрошокером из-за выпавшего мешка с деньгами
Все материалы
Наука и техника
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
С апреля Россия перестанет доставлять астронавтов на МКС
Показан дизайн новых iPhone
На Юпитере нашли воду
Все материалы
Спорт
«Ненавижу играть против нее»
Старшей сестре Серены Уильямс 38. И она по-прежнему опасна
Олимпийскую призерку вынудили завершить карьеру
Еще один олимпийский чемпион раскритиковал награды российским футболистам
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы
Это'О спасет бездомного ветерана футбола
Самый дорогой футболист «Спартака» покинул клуб
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
Все материалы
Культура
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Джеймса Бонда захотели убить
Актер Деревянко отказался верить в свою продажность из-за предвыборного ролика
Вахтанг Кикабидзе попал в больницу
Умер создатель «Призрачного гонщика»
Все материалы
Интернет и СМИ
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
В газете 1995 года обнаружили секретный код
Обвиненные в геноциде мусульман военные Мьянмы нашли «убежище» во «ВКонтакте»
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Все материалы
Ценности
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Дизайнер обратился в ларек с кебабом за идеями
Любовь Меган Маркл к мини-юбкам оказалась традицией в королевской семье
Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье
Телезвезда воспользовалась смертью многодетной матери для рекламы корсета
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В Альпах исчез туристический самолет
Выяснено отношение пассажиров к туалетам в самолетах
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Названы самые дешевые российские курорты
Все материалы
Из жизни
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Отец в последний момент спас падающего вниз головой ребенка
Охотники шесть дней отстреливались от белых медведей у тела убитого товарища
Юная американка превратилась в мальчика и подбила мачеху стать отцом
Уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь
Все материалы
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Неформат
Уголок жесткого тюнинга на Московском автомобильном салоне
Все новинки московского автосалона
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson
Volkswagen показал интерьер крошечного кроссовера
Новый Ford Mustang станет полноприводным и гибридным
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы