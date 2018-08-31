Потерявший мать детеныш носорога горестно звал ее три месяца

Детеныш белого носорога, который пытался защитить свою мать от браконьеров и не смог, обрел дом и друга после трех месяцев оплакивания ее. Его историю рассказало издание Metro.

В начале лета сотрудники Национального парка Крюгера, ЮАР, нашли убитую самку белого носорога с отрезанным рогом и лежащего возле нее месячного детеныша с усыпляющим дротиком в боку. Судя по тому, что на нем были следы от ударов мачете, он пытался защитить мать. Рейнджеры считают, что ему удалось избежать смерти только благодаря тому, что его рог еще не вырос.

Детеныша носорога доставили в приют животных. Его немедленно начали лечить и нарекли Храбрецом Артуром. Спустя три месяца его раны зажили, но он продолжает грустить по матери и звать ее. Сотрудники приюта описывают его «горестные крики» как «разрывающие сердце звуки».

Артура забрал на попечение сафари-зоопарк в городе Далтон британского графства Ланкашир. Он уже успел подружиться с рано осиротевшей самкой носорога Саммер, его ровесницей. Сотрудники зоопарка решили рассказать историю животного, чтобы собрать деньги на его содержание.

В дикой природе детеныши носорога остаются с матерью до трех лет.

Белые носороги подвергаются многочисленным атакам браконьеров из-за суеверий о чудодейственной силе их рога, распространенных среди африканских народов.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!