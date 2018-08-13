Косатка-мать проплыла полторы тысячи километров с мертвым детенышем

Косатка, проплывшая полторы тысячи километров с телом мертвого детеныша, в конечном итоге отпустила его. Об этом сообщило издание Fox News.

По данным исследователей, самка по кличке J35 в течение 17 дней не давала утонуть своему погибшему от голода детенышу и несла его на голове. Мать бросила его лишь после того, как он начал разлагаться.

Основатель Центра по изучению китов Кен Бэлкомб (Ken Balcomb) назвал путешествие косатки «туром печали» и отметил, что никогда до этого не наблюдал подобного поведения у животных. Он добавил, что все это время млекопитающее издавало «полные печали» звуки.

J35 обнаружили у побережья штата Вашингтон. Вопреки опасениям специалистов, она выглядела здоровой и общалась с сородичами. «Случай с J35 еще раз доказывает, что и Канада, и США должны удвоить усилия по восстановлению численности дикого лосося, чтобы южная популяция косаток не страдала от нехватки пищи», — заявил Бэлкомб изданию The Guardian.

По его словам, детеныши этих млекопитающих в колонии, обитающей в районе Сиэттла, уже три года подряд погибают от голода, кроме того, сам вид находится на грани вымирания.

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