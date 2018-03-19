Ученые сняли на видео расправу двух косаток над дельфином

Ученые, работавшие у берегов Африки, сняли на видео нападение косаток на дельфина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследователи заметили пару косаток, когда изучали последствия разлива нефти, произошедшего в море недалеко от Намибии. «Косатка покрупнее появилась над водой, и оказалось, что она держит в пасти взрослого дельфина Хэвисайда, — рассказывает биолог Саймон Элвен (Simon Elwen). — Было видно, что дельфин истекает кровью, но борьбы больше не было. После этого косатки ушли под воду с добычей».

Через несколько дней на берегу нашли мертвого дельфина со съеденными внутренностями и жиром. По словам Элвена, за свою 20-летнюю карьеру он ни разу не видел останков с настолько значительными повреждениями. Он полагает, что они принадлежат тому самому дельфину, на которого напали косатки.

Дельфин Хэвисайда — представитель рода пестрых дельфинов, встречающийся в прибрежных водах Южной Африки, от Северной Намибии до Кейптауна. Взрослые особи достигают 1,74 метра в длину и весят 60-70 килограммов. Косатки — хищные морские млекопитающие, родственные дельфинам и китам. Их длина достигает 10 метров.

В 2016 году сообщалось, что на Дальнем Востоке обнаружили группу белых косаток-мутантов. Обычно эти животные имеют черно-белую окраску. Открытие интересно тем, что все белые особи, которые встречались ученым прежде, были одинокими и неразвитыми.

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