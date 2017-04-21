В SeaWorld родился последний детеныш косатки

Видео: SeaWorld® Parks & Entertainment / YouTube

25-летняя косатка по кличке Такара родила детеныша в парке развлечений SeaWorld в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Об этом сообщается на сайте компании SeaWorld Parks & Entertainment.

Роды прошли под наблюдением ветеринаров и дрессировщиков. Посетители парка получат возможность увидеть новорожденную косатку позднее. Ее пол пока не установлен.

Это четвертый детеныш Такары. Он станет последней косаткой, родившейся в SeaWorld. В 2016 году компания отказалась от разведения этого вида животных в неволе.

Косатки — хищные морские млекопитающие, родственные дельфинам и китам. Их длина достигает 10 метров. Продолжительность жизни в неволе, как правило, не превышает 25 лет. Защитники животных в США борются против содержания косаток в цирках и парках развлечений.

В 2016 году сообщалось, что на Дальнем Востоке обнаружили скопление белых косаток-мутантов.